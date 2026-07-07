Над Москвой уничтожены четыре вражеских БПЛА

Над Москвой сбиты четыре вражеских беспилотника.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его данным, сначала силы ПВО Минобороны уничтожили два БПЛА, а затем — ещё два.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее глава города писал об уничтожении восьми беспилотников на подлёте к Москве.
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