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Над Москвой уничтожены четыре вражеских БПЛА

Над Москвой сбиты четыре вражеских беспилотника.

Над Москвой сбиты четыре вражеских беспилотника.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его данным, сначала силы ПВО Минобороны уничтожили два БПЛА, а затем — ещё два.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее глава города писал об уничтожении восьми беспилотников на подлёте к Москве.

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