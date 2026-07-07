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Туроператор предупредил о негативном влиянии скандала с туалетом в Турции

Скандал с туалетом за 10 долларов может сказаться на имидже Турции.

Источник: © РИА Новости

АНКАРА, 7 июл — РИА Новости. Скандал с требованием заплатить 10 долларов США за пользование туалетом на турецком курорте может негативно сказаться на восприятии страны иностранными туристами, заявил РИА Новости туроператор из провинции Мугла Ильхам Мансыз.

В понедельник широкий общественный резонанс вызвало объявление в одном из заведений курортного поселка Акыяка в провинции Мугла, где для посетителей, не являющихся клиентами, была установлена плата за пользование туалетом в размере 500 турецких лир (около 10 долларов США). Объявление, размещенное в турецкой проправительственной газете Turkiye, вызвало широкое обсуждение в социальных сетях на фоне продолжающихся дискуссий о росте цен в туристических регионах страны.

«Подобные случаи наносят ущерб репутации всего туристического региона. Туристы не разделяют отдельное заведение и курорт в целом — они запоминают страну. Когда информация о таких ценах распространяется в социальных сетях и СМИ, она формирует негативное впечатление и может повлиять на выбор места отдыха», — сказал Мансыз РИА Новости.

По мнению Мансыза, подобные случаи не отражают подход большинства представителей туристической отрасли Турции. Он отметил, что добросовестные предприниматели придерживаются разумной ценовой политики и заинтересованы в том, чтобы туристы возвращались в страну вновь.

Туроператор также считает, что даже единичные случаи необоснованно высоких цен способны перечеркнуть усилия тысяч представителей отрасли, поскольку доверие туристов формируется не только уровнем сервиса в гостиницах, но и общим впечатлением от отдыха.

Источник РИА Новости в правительстве Турции сообщил, что власти начали расследование объявления.

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