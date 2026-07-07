Туроператор предупредил о негативном влиянии скандала с туалетом в Турции

В понедельник широкий общественный резонанс вызвало объявление в одном из заведений курортного поселка Акыяка в провинции Мугла, где для посетителей, не являющихся клиентами, была установлена плата за пользование туалетом в размере 500 турецких лир (около 10 долларов США). Объявление, размещенное в турецкой проправительственной газете Turkiye, вызвало широкое обсуждение в социальных сетях на фоне продолжающихся дискуссий о росте цен в туристических регионах страны.