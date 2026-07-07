В Минобороны оценили безвозвратные потери ВСУ в 2 миллиона человек

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2026 года заявил, что численность ВСУ за последнее время сократилась на 100 тысяч человек, а ежемесячные потери составляют около 40 тысяч. При этом, по его словам, принудительная мобилизация не покрывает этих потерь.