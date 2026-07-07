Последняя битва: Израиль готов начать новую войну с Ираном

«Для Нетаньяху любые боевые действия с Ираном — это, в первую очередь, удержание своей собственной личной власти. И пока будут вести боевые действия, он будет спокойненько сидеть, потому что, если наступит действительно мир, то он окажется за решёткой. То есть, тут имеет место его личный мотив постоянно совершать эскалацию обстановки в отношении Ирана. Именно эти обстоятельства как раз чётко говорят о том, что никакого мира не будет, иранскому народу предстоят ещё серьезные испытания — ставить Израиль на место, защищать от его агрессии Ливан», — сказал он.