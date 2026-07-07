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Последняя битва: Израиль готов начать новую войну с Ираном

Несмотря на окончание боевых действий на Ближнем Востоке, говорить о мире в этом регионе преждевременно. В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Александр Перенджиев отметил, что Израиль уже готовит новую провокацию.

Источник: Аргументы и факты

Вице-премьер Израиля Биньямин Нетаньяху лично заинтересован в продолжении войны на Ближнем Востоке и не допустит мира. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев, очередная провокация будет неожиданной для Ирана.

«Для Нетаньяху любые боевые действия с Ираном — это, в первую очередь, удержание своей собственной личной власти. И пока будут вести боевые действия, он будет спокойненько сидеть, потому что, если наступит действительно мир, то он окажется за решёткой. То есть, тут имеет место его личный мотив постоянно совершать эскалацию обстановки в отношении Ирана. Именно эти обстоятельства как раз чётко говорят о том, что никакого мира не будет, иранскому народу предстоят ещё серьезные испытания — ставить Израиль на место, защищать от его агрессии Ливан», — сказал он.

При этом политолог подчеркнул, что новый виток эскалации неизбежен.

«Это может случиться не сразу после похорон Хаменеи, а через какое-то время. Но все будет происходить неожиданно, как это до этого было», — резюмировал Перенджиев.

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