Минобрнауки разработало исторический минимум для российских студентов

Минимальный перечень исторических событий и фактов, обязательных к изучению студентами неисторических специальностей, подготовило Минобрнауки совместно с Российским историческим обществом.
Об этом РИА Новости сообщили в Минобрнауки.
В проект программы вошли ключевые исторические процессы, факты, события и персоналии, определившие развитие России с древнейших времён до наших дней.
Основой послужили Концепция преподавания истории для неисторических специальностей, единый вузовский учебник «История России», базовый учебно-методический комплекс дисциплины и методические рекомендации для преподавателей.
«В проект программы включены важнейшие исторические процессы, факты, события и ключевые персоналии», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что исторический минимум может использоваться как основа для итогового испытания по дисциплине «История России». Содержание направлено на воспитание уважительного отношения к Отечеству и формирование патриотизма.
Сроки направления программы в университеты сейчас обсуждаются.
Ранее сообщалось, что обязательная дисциплина «Русский язык как государственный» будет включена в расписание всех российских университетов с начала 2027/28 учебного года.