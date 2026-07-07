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Минобрнауки разработало исторический минимум для российских студентов

Минимальный перечень исторических событий и фактов, обязательных к изучению студентами неисторических специальностей, подготовило Минобрнауки совместно с Российским историческим обществом.

Источник: RT на русском

Минимальный перечень исторических событий и фактов, обязательных к изучению студентами неисторических специальностей, подготовило Минобрнауки совместно с Российским историческим обществом.

Об этом РИА Новости сообщили в Минобрнауки.

В проект программы вошли ключевые исторические процессы, факты, события и персоналии, определившие развитие России с древнейших времён до наших дней.

Основой послужили Концепция преподавания истории для неисторических специальностей, единый вузовский учебник «История России», базовый учебно-методический комплекс дисциплины и методические рекомендации для преподавателей.

«В проект программы включены важнейшие исторические процессы, факты, события и ключевые персоналии», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что исторический минимум может использоваться как основа для итогового испытания по дисциплине «История России». Содержание направлено на воспитание уважительного отношения к Отечеству и формирование патриотизма.

Сроки направления программы в университеты сейчас обсуждаются.

Ранее сообщалось, что обязательная дисциплина «Русский язык как государственный» будет включена в расписание всех российских университетов с начала 2027/28 учебного года.