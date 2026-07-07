Губернатор: Мусора на улицах Красноярска быть не должно

Отметим, что в текущем году для нужд региона закупят почти 5 тысяч контейнеров (2,5 тысячи уже приобретены и переданы в территории), а также обустроят более 2,1 тысячи площадок. Из них в краевом центре за счет краевого и городского бюджетов планируется создать более 400 мест накопления отходов и установить более 1,6 тысячи контейнеров.