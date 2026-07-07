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Губернатор: Мусора на улицах Красноярска быть не должно

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске необходимо полностью стабилизировать ситуацию в сфере обращения с ТКО. Такую задачу поставил глава региона Михаил Котюков по итогам заседания президиума Правительства края.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске необходимо полностью стабилизировать ситуацию в сфере обращения с ТКО. Такую задачу поставил глава региона Михаил Котюков по итогам заседания президиума Правительства края.

«Мусора на улицах Красноярска быть не должно! До конца текущего месяца необходимо разработать “дорожную карту” по развитию в краевом центре инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», — поручил губернатор Красноярского края.

Отметим, что в текущем году для нужд региона закупят почти 5 тысяч контейнеров (2,5 тысячи уже приобретены и переданы в территории), а также обустроят более 2,1 тысячи площадок. Из них в краевом центре за счет краевого и городского бюджетов планируется создать более 400 мест накопления отходов и установить более 1,6 тысячи контейнеров.

Также региональные операторы планируют приобрести более 40 единиц техники, сообщает пресс-служба краевого Правительства.