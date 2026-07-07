Специалист Губанов: работникам с инвалидностью положены дополнительные гарантии

Для работодателей с численностью сотрудников свыше 35 человек региональным законодательством устанавливается квота на приём сотрудников с инвалидностью. Об этом напомнил в беседе с RT Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».
«Её размер определяется на уровне субъекта Российской Федерации. При этом работодатель не вправе отказывать в приёме на квотируемое рабочее место по причинам, не связанным с деловыми качествами кандидата», — добавил он.
По словам специалиста, всем участникам процесса важно учитывать ряд особенностей при трудоустройстве.
«Например, состояние здоровья само по себе не может служить основанием для отказа, если кандидат соответствует требованиям должности и отсутствуют законные ограничения», — отметил эксперт.
Для сотрудников с группами инвалидности предусмотрены дополнительные гарантии, подчеркнул собеседник RT.
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«Так, для работников I и II групп максимальная продолжительность рабочей недели составляет не более 35 часов с сохранением полной оплаты труда. Для работников III группы стандартная продолжительность рабочей недели может составлять до 40 часов, если иное не указано в медицинских рекомендациях или индивидуальной программе», — заявил Губанов.
Кроме того, работодатель обязан создавать условия труда с учётом индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА), если работник предоставил соответствующие документы, пояснил он.
«Это одно из ключевых требований в инклюзивном найме: рабочее место должно быть адаптировано под возможности сотрудника», — рассказал специалист.
Отмечается, что продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для таких сотрудников составляет не менее 30 календарных дней.
«Кроме того, по запросу работника работодатель обязан предоставить до 60 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы», — добавил он.
Отмечается, что привлечение к ночной или сверхурочной работе или в выходные и праздничные дни, а также к командировкам возможно только с письменного согласия работника и при отсутствии у него медицинских противопоказаний, то есть если это не запрещено по состоянию здоровья.
«При этом работодатели, создающие рабочие места для людей с ограничениями по здоровью, также могут рассчитывать на меры поддержки. Например, в виде субсидий до шести МРОТ при трудоустройстве кандидата, направленного центром занятости. До 200 тыс. рублей могут быть возвращены в качестве компенсации средств, затраченных на оборудование рабочего места для инвалидов. Дополнительно действуют налоговые и страховые льготы», — заключил Губанов.
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