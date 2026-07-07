FPV-дроны разрушают логистические цепочки ВСУ возле Константиновки

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов Южной группировки войск охотятся за наземными робототехническими комплексами (НРТК) ВСУ, разрушая логистические цепочки противника в районе Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчеты FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск нарушают логистические цепочки противника в населенных пунктах, расположенных за Константиновкой. Для скрытной доставки материальных средств, продуктов питания и боеприпасов подразделениям ВСУ в Дружковке, Алексеево-Дружковке, Куртовке противник использует наземные роботизированные комплексы», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что удары по украинским НРТК наносятся с применением FPV-дронов, что приводит к полному уничтожению самого транспортного средства и груза. По данным министерства, за двое суток в районе только трех населенных пунктов, расположенных рядом с Константиновкой, уничтожено не менее 10 наземных робототехнических комплексов ВСУ.