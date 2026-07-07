FPV-дроны разрушают логистические цепочки ВСУ возле Константиновки

Там отметили, что удары по украинским НРТК наносятся с применением FPV-дронов, что приводит к полному уничтожению самого транспортного средства и груза. По данным министерства, за двое суток в районе только трех населенных пунктов, расположенных рядом с Константиновкой, уничтожено не менее 10 наземных робототехнических комплексов ВСУ.