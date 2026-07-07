Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Север» за сутки уничтожила 79 БПЛА самолетного типа и танк М-55 ВСУ

Российские бойцы также ликвидировали пять наземных робототехнических комплексов противника.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. ВСУ от действий группировки войск «Север» за сутки потеряли 79 беспилотников самолетного типа, 26 октокоптеров типа R-18 («Баба-яга»), танк М-55 производства Словении, а также 5 наземных робототехнических комплексов (НРТК). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

«За сутки ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, танк М-55 производства Словении, боевую бронированную машину HMMWV производства США и 7 автомобилей. Уничтожены 38 пунктов управления БПЛА, 79 БПЛА самолетного типа, 26 БПЛА октокоптерного типа R-18 и 5 НРТК», — сказал Межевых.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше