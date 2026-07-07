Группировка «Север» за сутки уничтожила 79 БПЛА самолетного типа и танк М-55 ВСУ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. ВСУ от действий группировки войск «Север» за сутки потеряли 79 беспилотников самолетного типа, 26 октокоптеров типа R-18 («Баба-яга»), танк М-55 производства Словении, а также 5 наземных робототехнических комплексов (НРТК). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше