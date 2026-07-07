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Группировка «Восток» за сутки уничтожила 38 БПЛА самолетного типа ВСУ

Бойцы ВС РФ также ликвидировали 44 пункта управления БПЛА противника.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ за сутки от действий группировки войск «Восток» составили 38 беспилотников самолетного типа и 44 пункта управления БПЛА. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.

«В течение суток уничтожено, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, более 455 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 9 автомобилей, артиллерийское орудие, а также 6 станций спутниковой связи Starlink, 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 44 пункта управления беспилотной авиацией противника», — рассказал офицер.

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