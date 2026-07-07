Командир Гриф: украинских пограничников бросили на оборону Копаней

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Украинские пограничники оказались в пехотных подразделениях в населенном пункте Копани Запорожской области, рассказал в беседе с ТАСС командир штурмовой группы 55-й гвардейской дивизии морской пехоты в составе 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Гриф.
«Ребята привезли сейчас трофеи — там береты от погранцов украинских. Есть все — и погранцы, и кого только нет. Встречали [в Копанях] много кого», — рассказал военнослужащий.
В Минобороны РФ 1 июля сообщили об освобождении населенного пункта Копани в Запорожской области.
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