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США призвали Китай к диалогу по контролю над вооружениями

США полагают, что Китаю необходимо участвовать в обсуждении вопросов контроля над вооружениями.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты вновь выступили с призывом к Китаю подключиться к обсуждению вопросов контроля над вооружениями. Соответствующее заявление Госдепартамент распространил после испытательного пуска китайской стратегической ракеты подводного базирования над акваторией Тихого океана.

В американском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что зафиксировали запуск межконтинентальной баллистической ракеты без боевой части с подводной лодки. По данным Вашингтона, ракета упала в южной части Тихого океана.

В Госдепартаменте подчеркнули необходимость регулярного обмена уведомлениями о запусках межконтинентальных баллистических ракет и космических носителей. В США считают, что такие меры должны соответствовать обязательствам, принятым государствами — постоянными членами Совета Безопасности ООН, и способствовать укреплению международной безопасности.

Ранее сообщалось, что делегация США в Китае использовала одноразовую технику, а перед вылетом выбросила все подарки из-за опасений перед «жучками».

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