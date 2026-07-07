США призвали Китай к диалогу по контролю над вооружениями

В Госдепартаменте подчеркнули необходимость регулярного обмена уведомлениями о запусках межконтинентальных баллистических ракет и космических носителей. В США считают, что такие меры должны соответствовать обязательствам, принятым государствами — постоянными членами Совета Безопасности ООН, и способствовать укреплению международной безопасности.