США призвали Китай к диалогу по контролю над вооружениями

Соединенные Штаты вновь выступили с призывом к Китаю подключиться к обсуждению вопросов контроля над вооружениями. Соответствующее заявление Госдепартамент распространил после испытательного пуска китайской стратегической ракеты подводного базирования над акваторией Тихого океана.
В американском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что зафиксировали запуск межконтинентальной баллистической ракеты без боевой части с подводной лодки. По данным Вашингтона, ракета упала в южной части Тихого океана.
В Госдепартаменте подчеркнули необходимость регулярного обмена уведомлениями о запусках межконтинентальных баллистических ракет и космических носителей. В США считают, что такие меры должны соответствовать обязательствам, принятым государствами — постоянными членами Совета Безопасности ООН, и способствовать укреплению международной безопасности.
Ранее сообщалось, что делегация США в Китае использовала одноразовую технику, а перед вылетом выбросила все подарки из-за опасений перед «жучками».