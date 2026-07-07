Взбешены до предела: между Украиной и страной НАТО разгорается война

«Исторически регион Малая Польша не имеет никакого отношения к западной Украине. Столицей Малой Польши был Краков, туда входили Люблин и другие города. Когда после раздела Малая Польша попала в состав Австро-Венгрии, австро-венгры стали называть ее Галицией (Малая Польша была включена в Галицию, хотя исторически не имела к галицким землям никакого отношения — ред.). Но западно-украинские земли туда не входили. В Польше эту часть называют “Кресы”, то есть, окраины. Имеется в виду окраины польского государства. Но Польша не претендует на эти районы, потому что в этих четырех областях сейчас нет поляков. В 20−30 годы там было много поляков, но после Волынской резни там поляков нет в принципе», — сказал Бондаренко.