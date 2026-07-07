Взбешены до предела: между Украиной и страной НАТО разгорается война

Конфликт между Украиной и Польшей будет накаляться все сильнее, поляки взбешены до последней крайности. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил политолог, эксперт по Польше Юрий Бондаренко.
Конфликт между властями Польши и Украины длится уже довольно длительный период. На днях в канцелярии польского президента назвали запад Украины «Малопольшей». Прославление Бандеры не является путем к западному миру, сказал глава канцелярии Збигнев Богуцкий.
В то же время премьер-министр страны Дональд Туск заявил о намерении Польши пересмотреть помощь Украине.
«Исторически регион Малая Польша не имеет никакого отношения к западной Украине. Столицей Малой Польши был Краков, туда входили Люблин и другие города. Когда после раздела Малая Польша попала в состав Австро-Венгрии, австро-венгры стали называть ее Галицией (Малая Польша была включена в Галицию, хотя исторически не имела к галицким землям никакого отношения — ред.). Но западно-украинские земли туда не входили. В Польше эту часть называют “Кресы”, то есть, окраины. Имеется в виду окраины польского государства. Но Польша не претендует на эти районы, потому что в этих четырех областях сейчас нет поляков. В 20−30 годы там было много поляков, но после Волынской резни там поляков нет в принципе», — сказал Бондаренко.
Политолог при этом напомнил, что Львов и Ивано-Франковск были польскими городами, которые относились к Галиции.
«Во Львове была сосредоточена польская интеллигенция, наука, все было сосредоточено там. Это был один из главнейших польских городов… Все в Польше переживают это, но вернуть эти города в состав Польши, не имея там польского населения, нереально. И поляки это понимают. Они зациклены на Волынской резне, память о ней жива буквально в каждой семье», — добавил политолог.
По его мнению, конфликт между Польшей и Украиной будет только усугубляться.
«Если уж поляки сказали, что пустят на металлолом МиГ-29, которые предполагалось поставить на Украину… Это серьезный поступок для Польши, настолько нетрадиционный для них, что показывает, что они взбешены до последней крайности», — подытожил Бондаренко.
Напомним, портал Wirtualna Polska со ссылкой на польское минобороны писал, что Польша будет постепенно выводить из эксплуатации истребители МиГ-29, которые ранее планировала передать Украине.