Командир Кир: в Копанях уничтожен командный пункт ВСУ

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Командный пункт ВСУ был уничтожен в населенном пункте Копани в Запорожской области, рассказал в беседе с ТАСС командир штурмового взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты в составе 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Кир.
«Там был крупный командный пункт именно со стороны ВСУ. Уничтожили», — рассказал командир.
Кроме того, по данным командира, в населенном пункте располагался пункт управления БПЛА ВСУ, на котором находились несколько расчетов.
В Минобороны РФ 1 июля сообщили об освобождении населенного пункта Копани в Запорожской области.
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