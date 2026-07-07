HR-директор Прокушева: утверждённый график отпусков обязателен для обеих сторон

График отпусков обязателен для обеих сторон. Если дата уже зафиксирована, руководитель не может в последний момент отказать из-за высокой нагрузки, неудобного периода или отсутствия замены, подчеркнула в беседе с RT Екатерина Прокушева, HR-директор «МТС Линк».
«О начале отпуска человека должны предупредить не позднее чем за две недели, а отпускные выплатить за три дня до его начала или ранее. Утверждённый график обязателен для обеих сторон: руководитель не может сам перенести отпуск из-за нагрузки, а сотрудник не может изменить даты без согласования. Любой перенос стоит оформить письменно, чтобы у команды, HR и самого работника не было разных ожиданий», — пояснила она.
Есть категории работников, которым отпуск предоставляется в удобное для них время, добавила эксперт.
«Среди них несовершеннолетние, женщины перед отпуском по беременности и родам или после него, мужья в период отпуска жены по беременности и родам, родители детей-инвалидов, а также сотрудники с тремя и более детьми до 18 лет, пока младшему ребёнку не исполнилось 14 лет», — перечислила специалист.
По её словам, конфликт чаще возникает там, где график воспринимают как примерный ориентир.
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«Даты согласовали заранее, но потом начинают двигать под проекты, выгодные билеты или новые личные планы. Если такие переносы решаются точечно, без оглядки на общую картину, быстро появляются накладки: два человека с похожими зонами ответственности уходят одновременно, на связи не остаётся нужных специалистов, или уже утверждённый отпуск одного коллеги приходится пересогласовывать из-за изменений у другого», — отметила собеседница RT.
График отпусков работает как инструмент командного планирования, рассказала Прокушева.
«Руководителю важно заранее смотреть на загрузку команды в течение года и соотносить её с планами компании: когда ожидаются запуски, отчётность, крупные клиентские проекты, сезонные пики. Даты стоит распределять так, чтобы у людей была возможность восстановиться после интенсивных периодов, а по ключевым направлениям сохранялся рабочий минимум», — пояснила она.
Перед отпуском важно настроить понятную передачу дел, посоветовала аналитик.
«Уходящему специалисту стоит зафиксировать статус задач, ближайшие дедлайны, важные контакты, ссылки на документы и возможные риски. Хорошо работает простое разделение: что закрыть до ухода, что поставить на паузу, что передать коллеге с понятным ожидаемым результатом. Так замещающий человек получает управляемый набор задач вместо всего накопившегося потока», — добавила эксперт.
Она подчеркнула, что, если люди годами откладывают отдых, потому что «некогда», это тоже тревожный сигнал.
«Обычно он говорит о нехватке планирования, взаимозаменяемости и нормального распределения нагрузки. Закон позволяет делить ежегодный отпуск на части по соглашению сотрудника и работодателя, но одна из частей должна быть не меньше 14 календарных дней. Это полезная логика и для восстановления: человеку нужен достаточно длинный период, чтобы переключиться. Оставшиеся дни можно распределять в течение года — например, брать короткие паузы после сложных проектов или перед новыми этапами работы», — заключила собеседница RT.
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