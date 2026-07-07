HR-директор Прокушева: утверждённый график отпусков обязателен для обеих сторон

«О начале отпуска человека должны предупредить не позднее чем за две недели, а отпускные выплатить за три дня до его начала или ранее. Утверждённый график обязателен для обеих сторон: руководитель не может сам перенести отпуск из-за нагрузки, а сотрудник не может изменить даты без согласования. Любой перенос стоит оформить письменно, чтобы у команды, HR и самого работника не было разных ожиданий», — пояснила она.