После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Спикер Рады Руслан Стефанчук 12 июня 2026 года сообщил, что Владимир Зеленский подписал закон, который исключает русский язык из перечня подлежащих защите.