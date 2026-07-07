Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колокольцев прилетел в Нью-Йорк на саммит начальников полиций стран ООН

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк на саммит начальников полиций государств — членов ООН. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram. Саммит состоится в штаб-квартире Организации с 7 по 8 июля.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк на саммит начальников полиций государств — членов ООН. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram. Саммит состоится в штаб-квартире Организации с 7 по 8 июля.

У господина Колокольцева в Нью-Йорке также запланированы несколько двусторонних встреч, добавила госпожа Волк. С кем именно, она не уточнила.

Саммит в Нью-Йорке проходит раз в два года. Владимир Колокольцев с 2018 года находится под американскими санкциями, которые запрещают въезд на территорию США, и в 2022 году он в саммите не участвовал — тогда российской делегации от МВД визы выдавать отказались. Однако в 2024 году он саммит посетил.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше