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Игра в войну: Белый дом зарабатывает на конфликтах в мире

Война на Ближнем Востоке нужна Белому дому и его приближенным для игр на бирже. Таким мнением в эксклюзивном комментарии поделился с aif.ru политолог Александр Перенджиев.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты продолжат искать поводы и наносить удары по Ирану. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник в запасе Александр Перенджиев.

«США будут периодически наносить удары по Ирану. Штаты постоянно будут находить повод: что-то Иран не то сделал, не так себя повёл, не так договорился, не пошёл на компромисс и так далее», — сказал он.

При этом США, по словам эксперта, преследуют цели финансового порядка.

«Это своеобразная у Белого дома игра на бирже. Он знает, например, что если нанесёт удары по определенным целям, предпримет определенные действия, то завтра цены вырастут в несколько раз. Значит, в этот момент он уже перед этим, как нанесёт удары, знает, какие акции купить или какие ценные бумаги. А когда он готовит какое-то миролюбивое заявление, то снова знает, что продать. Это чёткая связь между действиями Белого дома, его администрации и игрой на бирже. Такая биржевая война против Ирана. По сути, Белый дом уже сделал огромные деньги на войне с Ираном», — объяснил свою позицию политолог.

Ранее Перенджиев рассказал о готовящейся на Ближнем Востоке новой эскалации.

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