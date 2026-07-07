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Политолог Блохин раскрыл, чего ждать от саммита НАТО в Анкаре

Саммит НАТО в Анкаре пройдет 7−8 июля. Политолог Блохин сказал, чем завершится встреча. Подробнее — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Страны-участницы саммита НАТО в Анкаре вновь будут говорить о консолидации вокруг Украины, ожидать прорывов в вопросах урегулирования во время встречи не приходится. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил едущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Турции станет одной из последних в рамках поездки американского лидера в Анкару.

7−8 июля в Анкаре пройдет очередной саммит НАТО. Зеленский намерен на саммите НАТО в Турции обсудить ускорение поставок зенитных ракет Украине после провальной работы ПВО в ночь на 6 июля.

«Там будет все одно и то же. Консолидация Запада на антироссийской основе, поддержка Украины… Все, что происходит в последние годы, то мы и увидим, всю одну и ту же риторику», — сказал Блохин.

Политолог добавил, что Европа готова продолжать и далее спонсировать Украину.

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