Собянин заявил об уничтожении 18 вражеских БПЛА над Москвой

На подлёте к Москве сбиты 18 БПЛА.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Сначала Собянин информировал об отражении атаки девяти БПЛА, летевших на Москву. Позднее он уточнил, что силы ПВО Минобороны уничтожили ещё девять аппаратов.
«ПВО Минобороны сбили девять БПЛА, летевших на Москву», — написал мэр.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее глава города писал об уничтожении восьми беспилотников на подлёте к Москве.
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