С Анны Седоковой принудительно взыскивают более десяти тысяч рублей

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с певицы Анны Седоковой более 10 тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, в ноябре 2024 года в отношении Седоковой было возбуждено исполнительное производство о взыскании более 10,2 тысячи рублей «задолженности по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию». Однако в июле того же года приставы прекратили взыскание по причине «невозможности взыскания по судебному документу».
Вместе с тем в мае 2026 года на певицу вновь завели производство о взыскании той же суммы — 10,2 тысячи рублей.