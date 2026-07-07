С Анны Седоковой принудительно взыскивают более десяти тысяч рублей

Согласно материалам, в ноябре 2024 года в отношении Седоковой было возбуждено исполнительное производство о взыскании более 10,2 тысячи рублей «задолженности по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию». Однако в июле того же года приставы прекратили взыскание по причине «невозможности взыскания по судебному документу».