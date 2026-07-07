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С Анны Седоковой принудительно взыскивают более десяти тысяч рублей

РИА Новости: С Анны Седоковой взыскивают более 10 тыс руб задолженности по ЖКХ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Приставы принудительно взыскивают с певицы Анны Седоковой более 10 тысяч рублей задолженности по коммунальным платежам, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам, в ноябре 2024 года в отношении Седоковой было возбуждено исполнительное производство о взыскании более 10,2 тысячи рублей «задолженности по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию». Однако в июле того же года приставы прекратили взыскание по причине «невозможности взыскания по судебному документу».

Вместе с тем в мае 2026 года на певицу вновь завели производство о взыскании той же суммы — 10,2 тысячи рублей.