Колокольцев прибыл в Нью-Йорк на саммит полиции стран ООН

Министр МВД России приехал в Нью-Йорк на саммит ООН. Видео © Telegram / Постпредство России при ООН.
О прибытии министра 7 июля сообщило постпредство России при ООН. В ведомстве уточнили, что Колокольцев примет участие в Пятом саммите начальников полиций государств — членов организации.
Саммит руководителей полицейских ведомств проходит 7 и 8 июля на площадке штаб-квартиры ООН. Участники встречи обсудят вопросы международного взаимодействия правоохранительных органов и совместной работы в сфере безопасности.
Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин провёл оперативное совещание Совета Безопасности по вопросам внутренней безопасности и отношений России с ближайшими соседями. В обсуждении приняли участие главы ключевых силовых ведомств, включая МВД, ФСБ и Минобороны. Президент отметил, что одной из главных тем встречи стала стабильность внутри страны и обеспечение безопасности граждан.
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