Колокольцев прибыл в Нью-Йорк на саммит полиции стран ООН

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин провёл оперативное совещание Совета Безопасности по вопросам внутренней безопасности и отношений России с ближайшими соседями. В обсуждении приняли участие главы ключевых силовых ведомств, включая МВД, ФСБ и Минобороны. Президент отметил, что одной из главных тем встречи стала стабильность внутри страны и обеспечение безопасности граждан.