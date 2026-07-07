В Турции призвали европейцев протестовать против политики НАТО

«Необходимы более мощные действия рабочего класса, чтобы реакция против войны и милитаризации в странах ЕС и НАТО была более эффективной… В Европе милитаризм смогут остановить не политики-популисты, а организованная народная сила. В прошлом в Европе все важные изменения происходили за счет борьбы народа на улицах — так будет и в этот раз», — заявил Окуян.