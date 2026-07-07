Командир Агалу: ВС РФ помогают населению в Константиновке с помощью БПЛА

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил России с помощью беспилотных летательных аппаратов оказывают гуманитарную помощью жителям Константиновки, заявил ТАСС командир 2-го батальона 1465-й мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Агалу.
«Мы им помогаем провизией, скидываем с цифры (БПЛА — прим. ТАСС) провизию, доставляем воду, еду. У многих с водой нет проблем, с едой проблемы. Мы также активно медикаменты им скидываем», — отметил Агалу.
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