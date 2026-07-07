Россиянам рассказали, как избежать проблем с законом в Китае

«При себе достаточно носить копии документов либо фотографии в телефоне — они выручат в случае проверки или непредвиденной ситуации. В части краж мы не фиксируем высокого уровня преступности на юге Китая, вместе с тем отмечаем, что зачастую наши граждане забывают свои документы или личные вещи в такси, после чего найти их или вернуть, как правило, практически невозможно», — сообщили агентству в генконсульстве.