Россиянам рассказали, как избежать проблем с законом в Китае

ПЕКИН, 7 июл — РИА Новости. Законодательство в Китае довольно строгое, поэтому российским туристам следует помнить, что драки и вождение в нетрезвом виде могут привести к уголовному преследованию, рассказали РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Гуанчжоу.
В консульский округ генконсульства РФ в Гуанчжоу входят провинции Гуандун, Фуцзянь, Хайнань, Цзянси, Юньнань и Гуанси-Чжуанский автономный район.
«Хотели бы также обратить внимание наших туристов на необходимость соблюдать китайское законодательство и уважать местные традиции. Если у вас безвизовый въезд (до 30 дней), не превышайте разрешенный срок. Важно, чтобы цель поездки соответствовала условиям безвиза — туризм, визит к родственникам, деловая поездка — не допускается какая-либо трудовая деятельность», — заявили в генконсульстве.
Также дипломаты отметили, что при проживании не в отеле необходимо в течение 24 часов после прибытия зарегистрироваться в местных органах общественной безопасности.
«Здесь относительно несложно арендовать автомобиль, особенно на Хайнане, имея временные китайские права. В этой связи настоятельно рекомендуем не садиться за руль в нетрезвом виде. Если пьяный водитель попадет в аварию даже без пострадавших, дело могут переквалифицировать в уголовное с отбыванием наказания и последующей депортацией», — добавили в генконсульстве.
Помимо этого, рекомендуется не провоцировать драки, а стараться урегулировать конфликт диалогом.
«В Китае к насилию подход очень строгий, даже самый легкий вред здоровью в потасовке могут квалифицировать как умышленное причинение вреда — за это грозит арест или лишение свободы», — указали в генконсульстве.
Важно помнить, в КНР нет понятия самообороны, как правило, при вынесении решения исходят из уровня нанесения увечий, поэтому не стоит рассчитывать на какое-либо снисхождение правоохранительных органов.
«Если дело не дошло до уголовного преследования, то в любом случае возможны административные санкции (арест, штраф), а также обязанность возместить пострадавшему медицинские расходы и другие убытки», — сообщили в генконсульстве.
Вместе с тем рекомендуется внимательно относиться к личным вещам, особенно к документам — их лучше хранить в номере отеля, желательно в сейфе.
«При себе достаточно носить копии документов либо фотографии в телефоне — они выручат в случае проверки или непредвиденной ситуации. В части краж мы не фиксируем высокого уровня преступности на юге Китая, вместе с тем отмечаем, что зачастую наши граждане забывают свои документы или личные вещи в такси, после чего найти их или вернуть, как правило, практически невозможно», — сообщили агентству в генконсульстве.