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Axios: США считают, что Иран 6 июля дважды атаковал коммерческие суда в Ормузе

По информации портала, Соединенные Штаты «вероятно, ответят, нанеся удары» по целям в республике.

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. США считают, что Иран 6 июля выпустил по меньшей мере две ракеты по коммерческим судам в Ормузском проливе. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

По его данным, «атаки были осуществлены по истечении недельного соглашения между США и Ираном о приостановке ударов в Ормузском проливе». Согласно оценке Axios, это ставит под угрозу меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Как пишет портал, «США, вероятно, ответят, нанеся удары по целям в Иране».

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Затем на швейцарском курорте Бюргеншток прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Как отмечалось в совместном заявлении Пакистана и Катара по завершении первого раунда переговоров, встреча с участием представителей Ирана и США прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, достигнут обнадеживающий прогресс, в том числе создана основа для проведения дальнейших технических консультаций.

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