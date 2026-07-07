Мошенники «раздолжнители» появились в России

Новая мошенническая схема, построенная на обещании избавить граждан от долгов, распространилась в России. Злоумышленники убеждают людей перестать платить банку и нести деньги им.
Об этом рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при Правительстве России Петр Щербаченко.
Он пояснил, что псевдоюристы предлагают «сопровождение банкротства» и берут за это, например, по 15 тыс. рублей ежемесячно. При этом активно применяются социальная инженерия и манипуляции.
По словам эксперта, аферисты убеждают граждан переписать на них квартиры и машины, чтобы те «не пропали» в ходе банкротства. Когда же долги растут, жертве могут предложить взять новый кредит для расчёта уже с самими «помощниками».
«У россиян могут появиться проблемы с законом, а долги как были, так и остаются», — предупредил он.
Щербаченко рекомендовал не вступать в диалог с сомнительными посредниками, а сразу обращаться в банк для законного урегулирования вопроса через кредитные каникулы или реструктуризацию.
Ранее юрист по банкротству физических лиц Евгения Боднар рассказала, что делать, если мошенники оформили кредит или заём на чужое имя.