Российские подлодки назвали серьезным вызовом для флотов НАТО

По словам аналитика, в последние годы Россия усилила присутствие в Северной Атлантике после ухудшения отношений с Великобританией. Он отметил, что наблюдение за российскими субмаринами в этом районе входит в число задач британского флота, однако сейчас его возможности, по оценке автора, оказались серьезно ограничены.