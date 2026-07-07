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Российские подлодки назвали серьезным вызовом для флотов НАТО

Западные военно-морские силы сталкиваются с растущими трудностями на фоне активности российских подводных лодок в Северной Атлантике.

Западные военно-морские силы сталкиваются с растущими трудностями на фоне активности российских подводных лодок в Северной Атлантике. Такое мнение высказал американский военный эксперт Брэндон Вайхерт в статье для 19FortyFive.

По словам аналитика, в последние годы Россия усилила присутствие в Северной Атлантике после ухудшения отношений с Великобританией. Он отметил, что наблюдение за российскими субмаринами в этом районе входит в число задач британского флота, однако сейчас его возможности, по оценке автора, оказались серьезно ограничены.

Вайхерт обратил внимание, что британские ударные подводные лодки типа «Астут» временно не выполняют задачи в море, поскольку находятся на ремонте или техническом обслуживании. По его словам, именно эти субмарины должны контролировать перемещение российского подводного флота и обеспечивать безопасность Гренландско-Исландско-Великобританского коридора. Эксперт считает, что отсутствие таких кораблей ослабляет систему подводного наблюдения НАТО в регионе.

Автор публикации также заявил, что российский подводный флот за последние годы прошел масштабную модернизацию и получил современное вооружение, включая, как он утверждает, гиперзвуковые боевые системы на отдельных субмаринах. В качестве примера он привел эпизод прошлогодних учений НАТО в Северном море, когда, по его словам, силы альянса развернули масштабный поиск российской подводной лодки, находившейся рядом с американским авианосцем «Джеральд Форд».

По оценке Брэндона Вайхерта, эта ситуация продемонстрировала уязвимость западных надводных флотов перед возможностями российских подводных лодок. При этом приведенные выводы являются оценкой автора статьи, опубликованной в 19FortyFive.

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