Член ОП Машаров: садовая книжка не даёт права распоряжаться имуществом

Садовая книжка — документ, в котором указано, за кем закреплён дачный участок. В ней ставятся отметки об уплате членских взносов. Об этом заявил в беседе с RT Евгений Машаров, член Общественной палаты России.
«Когда дачник становится полноправным членом СНТ (после покупки дачного участка), он подаёт заявление на имя председателя СНТ, и ему оформляют книжку в течение трёх месяцев. Она позволяет участвовать в собраниях и голосовать, пользоваться инфраструктурой СНТ», — напомнил специалист.
При этом он подчеркнул, что садовая книжка не является правоустанавливающим или правоподтверждающим документом.
«Соответственно, дачник не может распоряжаться объектом имущества — дарить, менять, завещать и продавать свой участок и садовый домик. В настоящее время ещё встречаются случаи, когда дачник продаёт свой участок с домиком имея на руках только членскую книжку. Но такая сделка несёт серьёзные юридические последствия для покупателя, так как оформить в будущем право собственности будет проблематично», — предупредил эксперт.
Если дачник хочет продать, завещать или подарить свой участок, нужно оформить его в собственность, добавил Машаров.
Сейчас это можно сделать в упрощённом порядке по программе дачной амнистии, заключил собеседник RT.
Ранее россиян предупредили, что установка шлагбаума в СНТ не должна ограничивать права собственников и требование закона о пожарной безопасности.