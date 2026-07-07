Член ОП Машаров: садовая книжка не даёт права распоряжаться имуществом

«Соответственно, дачник не может распоряжаться объектом имущества — дарить, менять, завещать и продавать свой участок и садовый домик. В настоящее время ещё встречаются случаи, когда дачник продаёт свой участок с домиком имея на руках только членскую книжку. Но такая сделка несёт серьёзные юридические последствия для покупателя, так как оформить в будущем право собственности будет проблематично», — предупредил эксперт.