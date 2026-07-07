Украинские беженцы расклеили плакаты с портретами Бандеры в Польше

Фотографии листовок подпольщики предоставили в распоряжение РИА Новости. На них изображен Бандера с подписью «наш герой», а также президент Польши Кароль Навроцкий с оскорбительными надписями. При этом в сейме Польши ранее заявляли, что украинские националисты распространяют и в социальных сетях антипольский контент, связанный с историей Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН*-УПА*, запрещенные в РФ экстремистские организации).