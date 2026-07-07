В Германии предупредили о рисках размещения ядерного оружия в Литве

В качестве исторического примера автор напомнил о Карибском кризисе. Он отметил, что в общественных дискуссиях, по его мнению, редко упоминается размещение американских ракет средней дальности «Юпитер» в Турции и Италии как один из факторов, предшествовавших тем событиям.