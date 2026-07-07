ПВО сбила 430 беспилотников, летевших в направлении Москвы

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Силы ПВО сбили с вечера до шести утра более 430 беспилотников, летевших в направлении московского региона, большая часть нейтрализована на дальних подступах, сообщил в канале на платформе «Макс» мэр столицы Сергей Собянин.