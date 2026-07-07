Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО сбила 430 беспилотников, летевших в направлении Москвы

Собянин: ПВО с вечера сбила 430 беспилотников, летевших в направлении Москвы.

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Силы ПВО сбили с вечера до шести утра более 430 беспилотников, летевших в направлении московского региона, большая часть нейтрализована на дальних подступах, сообщил в канале на платформе «Макс» мэр столицы Сергей Собянин.

«С вечера до шести утра в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — написал Собянин.

Мэр уточнил, что 36 вражеских БПЛА уничтожили на подлете к Москве.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше