ПВО сбила 430 беспилотников, летевших в направлении Москвы

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Силы ПВО сбили с вечера до шести утра более 430 беспилотников, летевших в направлении московского региона, большая часть нейтрализована на дальних подступах, сообщил в канале на платформе «Макс» мэр столицы Сергей Собянин.
«С вечера до шести утра в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», — написал Собянин.
Мэр уточнил, что 36 вражеских БПЛА уничтожили на подлете к Москве.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.