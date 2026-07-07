МИД Бразилии предупредил об угрозе военной интервенции США

Как отмечается в публикации, источники в бразильском дипведомстве считают, что шаг Вашингтона по включению группировок Comando Vermelho (CV, «Красная команда») и Primeiro Comando da Capital (PCC, «Первая столичная команда») в перечень международных террористических организаций не даст преимуществ для совместной борьбы с оргпреступностью.