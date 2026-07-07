Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД прокомментировали действия прибалтов против России

ЖЕНЕВА, 7 июл — РИА Новости. Прибалты «играют с огнем», предоставляя свою территорию для враждебных действий против России, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Источник: © РИА Новости

«Подчиняясь натовской и еэсовской дисциплине и предоставляя свою территорию для враждебных по отношению к России действий в контексте украинского конфликта, прибалты “играют с огнем”. Им это хорошо известно», — сказал он агентству.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Киев собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.

В пресс-бюро СВР России позднее заявили, что координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от возмездия.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше