Бункер для аятоллы: война Ирана и США пошла по новому сценарию

«Это своеобразная у Белого дома игра на бирже. Он знает, например, что если нанесёт удары по определенным целям, предпримет определенные действия, то завтра цены вырастут в несколько раз. Значит, в этот момент он уже перед этим, как нанесёт удары, знает, какие акции купить или какие ценные бумаги. А когда он готовит какое-то миролюбивое заявление, то снова знает, что продать. Это чёткая связь между действиями Белого дома, его администрации и игрой на бирже. Такая биржевая война против Ирана. По сути, Белый дом уже сделал огромные деньги на войне с Ираном», — объяснил свою позицию политолог.