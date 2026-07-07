Бункер для аятоллы: война Ирана и США пошла по новому сценарию

Новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, не появился на похоронах отца. Это сообщение иранских властей вызвало немало вопросов. В эксклюзивном комментарии для aif.ru политолог Александр Перенджиев объяснил, что это решение принято для защиты аятоллы Хаменеи. Эксперт также раскрыл истинные мотивы Нетаньяху, который лично заинтересован в продолжении войны, и рассказал, как Белый дом зарабатывает миллиарды на биржевых играх на фоне конфликта.
Исчезновение аятоллы: почему Моджтаба Хаменеи не пришёл на похороны отца.
В Тегеране проходит церемония прощания с бывшим верховным лидером Али Хаменеи. Тело погибшего аятоллы с воскресенья, 5 июля, находится в Большой мечети Мосалла, куда пришли тысячи иранцев, чтобы отдать дань уважения своему лидеру.
На церемонии присутствовали три сына Хаменеи — Масуд, Мостафа и Мейсам. Они находились вместе с президентом страны Масудом Пезешкианом и главой Корпуса стражей исламской революции Ахмадом Вахиди. Однако главный наследник — Моджтаба Хаменеи — на церемонии отсутствовал.
Иранские власти менее чем за сутки до государственных похорон Али Хаменеи выступили с неожиданным заявлением: новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не примет участия в церемонии прощания. Это вызвало недоумение и породило множество слухов.
Однако, как объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев, решение было продиктовано исключительно мерами безопасности.
«За ним идет охота. США и особенно Израиль понимают, насколько важна фигура сына Хаменеи для сегодняшнего Ирана, и они как раз надеются его убить, чтобы сломить дух иранского народа. Любое появление на публике рассматривается как невероятная опасность, поскольку дает шанс врагам отследить его перемещения и в конечном итоге убить», — сказал эксперт.
Таким образом, отсутствие нового верховного лидера на похоронах собственного отца — это не проявление неуважения или внутреннего кризиса, а осознанная стратегия выживания. Иранские спецслужбы понимают, что после убийства предыдущего аятоллы враг не остановится и попытается уничтожить и его преемника.
Секретный бункер: где прячут нового лидера Ирана.
По словам Перенджиева, служба безопасности Ирана обеспечивает полную защиту Моджтабы Хаменеи. Место его укрытия держится в строжайшем секрете и недоступно даже для высокопоставленных чиновников.
«Это подземные убежища, которые неизвестны ни США, ни Израилю. Не думаю, что это где-то в горах. Это хорошо защищенный бункер, который может даже выдержать ядерные удары. К нему ограничен доступ официальных лиц. Думаю, в ближайшей перспективе публичное появление Хаменеи исключено. Как минимум года три точно не появится в публичном пространстве», — уточнил он.
Это беспрецедентный шаг для Ирана, который всегда делал ставку на публичную демонстрацию силы и единства с народом.
«Самое главное — все знают, что он жив и руководит страной именно в качестве верховного религиозного лидера. И это очень важно для Ирана, для иранского общества, для КСИР. В стране важно, что для движения к будущему все равно во главе должен стоять Хаменеи, поэтому его ни в коем случае нельзя подвергать никакой опасности, никакому риску», — добавил эксперт.
Личный интерес Нетаньяху: война или тюрьма.
Иран организует защиту своего нового лидера, а Израиль не оставляет планов по его уничтожению. Особую роль в этом играет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который, по мнению Перенджиева, лично заинтересован в продолжении конфликта.
"Для Нетаньяху любые боевые действия с Ираном — это, в первую очередь, удержание своей собственной личной власти. И пока будут вести боевые действия, он будет спокойненько сидеть, потому что, если наступит действительно.
мир, то он окажется за решёткой. То есть, тут имеет место его личный мотив постоянно совершать эскалацию обстановки в отношении Ирана", — заявил политолог.
Действительно, внутриполитическая ситуация в Израиле остаётся крайне напряжённой. Против Нетаньяху возбуждены уголовные дела по обвинению в коррупции, и в случае завершения военной кампании он может лишиться своего поста и иммунитета, а следом оказаться за решёткой. Таким образом, его личная судьба напрямую связана с продолжением войны.
«Именно эти обстоятельства как раз чётко говорят о том, что никакого мира не будет, иранскому народу предстоят ещё серьезные испытания — ставить Израиль на место, защищать от его агрессии Ливан», — подчеркнул Перенджиев.
Новая провокация Израиля: неизбежность эскалации.
По мнению эксперта, новый виток эскалации на Ближнем Востоке неизбежен. Израиль будет искать любой повод для нанесения ударов по Ирану, чтобы не допустить стабилизации ситуации.
«Это может случиться не сразу после похорон Хаменеи, а через какое-то время. Но все будет происходить неожиданно, как это до этого было», — резюмировал Перенджиев.
Он предупредил, что следующая провокация Израиля будет направлена на то, чтобы вызвать ответную реакцию Ирана и спровоцировать полномасштабную войну. Именно этого добивается Нетаньяху, чтобы сохранить свою власть.
Биржевые игры Белого дома: как США зарабатывают на войне.
Но не только Израиль заинтересован в эскалации. По мнению Перенджиева, Соединённые Штаты также преследуют свои цели.
«США будут периодически наносить удары по Ирану. Штаты постоянно будут находить повод: что-то Иран не то сделал, не так себя повёл, не так договорился, не пошёл на компромисс и так далее», — сказал он.
Однако, как пояснил эксперт, за действиями Вашингтона стоят вполне конкретные финансовые интересы.
«Это своеобразная у Белого дома игра на бирже. Он знает, например, что если нанесёт удары по определенным целям, предпримет определенные действия, то завтра цены вырастут в несколько раз. Значит, в этот момент он уже перед этим, как нанесёт удары, знает, какие акции купить или какие ценные бумаги. А когда он готовит какое-то миролюбивое заявление, то снова знает, что продать. Это чёткая связь между действиями Белого дома, его администрации и игрой на бирже. Такая биржевая война против Ирана. По сути, Белый дом уже сделал огромные деньги на войне с Ираном», — объяснил свою позицию политолог.
Таким образом, конфликт на Ближнем Востоке становится не только геополитическим, но и финансовым инструментом. Вашингтон зарабатывает, и каждый новый удар по Ирану — это возможность для обогащения узкого круга лиц, приближённых к администрации.