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СМИ: МИД Бразилии допустил возможность применения США военной силы

CNN Brasil: МИД Бразилии допустил применение США военной силы против страны.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 7 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Бразилии в официальном ответе палате депутатов признало возможность применения Соединенными Штатами военной силы на территории страны после того, как Вашингтон признал преступные группировки PCC и Comando Vermelho (CV) иностранными террористическими организациями, сообщил телеканал CNN Brasil.

«Существует возможность применения военной силы Соединенными Штатами на территории Бразилии», — говорится в документе, подписанном главой МИД Мауру Виейрой и направленном в ответ на депутатский запрос.

МИД Бразилии отметил, что решение США не принесет «конкретных преимуществ» для двустороннего сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, поскольку их статус транснациональных преступных организаций уже позволял Вашингтону и Бразилиа обмениваться информацией и взаимодействовать в этой сфере.

При этом ведомство предупредило, что применение американского законодательства о борьбе с терроризмом может иметь серьезные последствия для граждан Бразилии в финансовой, миграционной и уголовной сферах из-за широких полномочий, предусмотренных законодательством США.

При этом Бразилия не направляла официальной реакции на решение Вашингтона, поскольку оно носило односторонний характер и не сопровождалось официальным уведомлением бразильской стороны.

США в конце мая признали группировки PCC и CV иностранными террористическими организациями, решение вступило в силу 5 июня. В Вашингтоне заявили, что данная мера направлена на пресечение финансовых потоков, используемых для поддержки деятельности этих группировок. На прошлой неделе американский минфин также ввел санкции против двух граждан Бразилии и трех компаний из этой страны, обвинив их в связях с PCC.

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