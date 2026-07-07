СМИ: МИД Бразилии допустил возможность применения США военной силы

США в конце мая признали группировки PCC и CV иностранными террористическими организациями, решение вступило в силу 5 июня. В Вашингтоне заявили, что данная мера направлена на пресечение финансовых потоков, используемых для поддержки деятельности этих группировок. На прошлой неделе американский минфин также ввел санкции против двух граждан Бразилии и трех компаний из этой страны, обвинив их в связях с PCC.