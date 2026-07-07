Новосибирское военное училище подало иск к бывшему курсанту

Согласно статье 35 закона «О воинской обязанности и военной службе», если курсанта отчисляют по таким основаниям, он обязан вернуть деньги, которые государство потратило на его подготовку. В сумму включили не только само обучение, но и расходы на вооружение, боеприпасы и горюче-смазочные материалы.