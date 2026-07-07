Косачев усмотрел корни молчания европейцев об Украине в их позиции по Прибалтике

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Евросоюз отступился от декларируемых европейских ценностей, когда во время вступления Прибалтики проигнорировал нарушение там прав человека. Оттуда и берет начало сегодняшнее молчание Европы по поводу происходящего на Украине, заявил заместитель председателя СФ Константин Косачев в интервью ТАСС.
«Так называемая объединенная Европа, простите меня за это выражение, потеряла девственность со своими европейскими ценностями. Однажды потеряла — и на этом все закончилось, — заметил сенатор. — Началось это все с трех стран Балтии».
«Где тут уважение прав людей, где тут уважение прав национальных меньшинств, где тут уважение различных конфессий и вероисповеданий, где тут честное отношение к своей собственной истории и отказ от ее фальсификации? Ничего этого в странах Балтии не было в момент их приема в Европейский союз», — констатировал сенатор.
Европа «исключительно по конъюнктурным соображениям закрыла глаза» на это и сделала радикальную ошибку, считает политик.
«Потому что, когда то же самое, что творили прибалты, стало происходить в неизмеримо больших масштабах (и количественно, и качественно) на Украине, у Европы не оказалось возможностей возразить. Они уже один раз закрыли на это глаза. И закрыв на это глаза один раз, они вынуждены были делать вид в дальнейшем, что все нормально: можно запрещать на Украине русский язык, можно преследовать на Украине церковь, можно объявлять нацистов национальными героями. То, что сейчас происходит на Украине, с точки зрения молчания “европейских ягнят” берет свое начало там, в 1990-е годы, когда “однажды совравши — кто им теперь поверит”, — заключил Косачев.