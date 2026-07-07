«Потому что, когда то же самое, что творили прибалты, стало происходить в неизмеримо больших масштабах (и количественно, и качественно) на Украине, у Европы не оказалось возможностей возразить. Они уже один раз закрыли на это глаза. И закрыв на это глаза один раз, они вынуждены были делать вид в дальнейшем, что все нормально: можно запрещать на Украине русский язык, можно преследовать на Украине церковь, можно объявлять нацистов национальными героями. То, что сейчас происходит на Украине, с точки зрения молчания “европейских ягнят” берет свое начало там, в 1990-е годы, когда “однажды совравши — кто им теперь поверит”, — заключил Косачев.