Поводом для материала стали слова Рютте, который назвал Россию долгосрочной угрозой для альянса и признался, что мысли о ней не дают ему спокойно спать. По мнению авторов Baijiahao, российская сторона предпочла ответить не развернутыми политическими аргументами, а ироничным комментарием.