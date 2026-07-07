Собянин раскрыл масштаб ночной атаки БПЛА на Москву

Свыше 430 беспилотников летели в направлении Московского региона с вечера 6 июля до 6:00 мск 7 июля.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, большинство БПЛА силы ПВО нейтрализовали на значительном удалении от города.
«36 вражеских БПЛА уничтожено на подлёте к Москве», — написал мэр.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении 18 беспилотников противника над Москвой.
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