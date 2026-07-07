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ТАСС: все находившиеся рядом с Иволжанским под Сумами группы ВСУ уничтожены

Бойцы РФ ведут зачистку лесных массивов, сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Группы ВСУ, находившиеся рядом с Иволжанским Сумской области, уничтожены, российские бойцы ведут зачистку лесных массивов, которые простираются до Сум. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным Минобороны РФ, 24 июня группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Иволжанское, выбив последние группы украинских националистов из состава 71-й отдельной аэромобильной бригады. От Иволжанского остается около 11 км до северных окраин Сум.

«Враг вел информационную кампанию, провоцируя на публикацию кадров с наших позиций в населенном пункте. Цель этих действий противника была понятна — вскрыть местоположения передовых групп и отправить на штурм населенного пункта находившиеся рядом подразделения. Сегодня бойцы “Севера” ведут зачистку лесных массивов, которые простираются практически до областного центра. Все находившиеся рядом с Иволжанским группы украинских националистов уничтожены», — сказал собеседник агентства.

Также в распоряжении ТАСС есть видео, где российские военнослужащие в Иволжанском держат в руках флаг России.

Ранее командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров в докладе президенту РФ Владимиру Путину заявил, что передовые бойцы группировки находятся в 10 км от Сум.