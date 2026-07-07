ТАСС: все находившиеся рядом с Иволжанским под Сумами группы ВСУ уничтожены

«Враг вел информационную кампанию, провоцируя на публикацию кадров с наших позиций в населенном пункте. Цель этих действий противника была понятна — вскрыть местоположения передовых групп и отправить на штурм населенного пункта находившиеся рядом подразделения. Сегодня бойцы “Севера” ведут зачистку лесных массивов, которые простираются практически до областного центра. Все находившиеся рядом с Иволжанским группы украинских националистов уничтожены», — сказал собеседник агентства.