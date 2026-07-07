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Командир Сват: группировка «Север» уничтожила в июне более 140 БПЛА ВСУ

Военный рассказал, что беспилотники пытались атаковать российское приграничье.

БЕЛГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Расчеты 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили в июне более 140 беспилотников ВСУ в Харьковской области, которые пытались атаковать российское приграничье. Об этом сообщил ТАСС командир подразделения с позывным Сват.

«Операторы подразделений БПС 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск “Север” сорвали попытки противника атаковать гражданскую инфраструктуру приграничья и уничтожили более 140 беспилотников различных типов в Харьковской области в июне», — рассказал он, добавив, что расчеты несут дежурство круглосуточно и при обнаружении цели ликвидируют ее дистанционным подрывом боезаряда или тараном.

По словам Свата, российские военнослужащие постоянно совершенствуют и модернизируют беспилотные средства, в частности инструменты по нейтрализации дронов ВСУ. «Большая часть запускаемых ВСУ беспилотных средств, сбивается нами еще в небесном пространстве буферной зоны безопасности в Харьковской области», — отметил Сват.

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