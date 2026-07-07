ТАСС: на полигоне ВСУ в июле зафиксировано свыше 10 смертей мобилизованных

«На учебном полигоне ВСУ в районе села Набережное (Тростянецкий район) в процессе боевого слаживания зафиксировано значительное число небоевых потерь в подразделениях украинской армии. С начала месяца зафиксировано свыше 10 смертей насильно мобилизованных украинцев, которые банально не выдержали физических нагрузок», — сказал собеседник агентства.