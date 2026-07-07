Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: на полигоне ВСУ в июле зафиксировано свыше 10 смертей мобилизованных

В российских силовых структурах отметили, что украинцы не выдержали физических нагрузок.

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Свыше 10 смертей насильно мобилизованных украинцев зафиксировано с начала июля на учебном полигоне ВСУ в районе села Набережное Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На учебном полигоне ВСУ в районе села Набережное (Тростянецкий район) в процессе боевого слаживания зафиксировано значительное число небоевых потерь в подразделениях украинской армии. С начала месяца зафиксировано свыше 10 смертей насильно мобилизованных украинцев, которые банально не выдержали физических нагрузок», — сказал собеседник агентства.