МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Свыше 10 смертей насильно мобилизованных украинцев зафиксировано с начала июля на учебном полигоне ВСУ в районе села Набережное Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На учебном полигоне ВСУ в районе села Набережное (Тростянецкий район) в процессе боевого слаживания зафиксировано значительное число небоевых потерь в подразделениях украинской армии. С начала месяца зафиксировано свыше 10 смертей насильно мобилизованных украинцев, которые банально не выдержали физических нагрузок», — сказал собеседник агентства.