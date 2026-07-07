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Жертвами надвигающегося на Китай супертайфуна уже стали восемь человек

Во время шторма в китайской провинции Хубэй погибли по меньшей мере восемь человек, один пропал без вести, сообщает во вторник агентство «Синьхуа». Сейчас проводится спасательная операция.

Во время шторма в китайской провинции Хубэй погибли по меньшей мере восемь человек, один пропал без вести, сообщает во вторник агентство «Синьхуа». Сейчас проводится спасательная операция.

В понедельник вечером на города Хуанши, Хуанган, Эчжоу и Сяньнин обрушился циклон. Скорость ветра в течение четырех часов доходила до 149 км/ч. Национальный метеорологический центр сообщил, что в юго-восточном регионе Гуанси и восточных провинциях Цзянсу и Шаньдун сегодня ожидаются чрезвычайно сильные осадки до 260 мм, которые могут спровоцировать оползни. В других районах на северо-востоке и юге Китая ожидаются торнадо.

По информации Reuters, грозы являются предвестниками супертайфуна «Бави», который движется через Тихий океан в сторону Тайваня. Национальная метеослужба США сообщила о мощном урагане на Гуаме, Тиниане, Сайпане и Роте.

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