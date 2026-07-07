ТАСС: на Украине признают возможность передачи ВС РФ украинцами информации о ВСУ

«В Черниговской области местные власти проводят информационную кампанию по принуждению людей к эвакуации вглубь украинской территории. На Украине признают, что данная инициатива необходима не только для размещения личного состава ВСУ, но и для упрощения процедуры мобилизации мужского населения, а также в связи с признанием вражеских спецслужб, что многие жители приграничья могут передавать российским военнослужащим информацию о перемещении живой силы и техники противника», — сказал собеседник агентства.