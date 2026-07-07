ТАСС: на Украине признают возможность передачи ВС РФ украинцами информации о ВСУ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Спецслужбы Украины признают, что многие жители приграничья Черниговской области могут передавать российской стороне данные о перемещении ВСУ, поэтому хотят их эвакуировать вглубь. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Черниговской области местные власти проводят информационную кампанию по принуждению людей к эвакуации вглубь украинской территории. На Украине признают, что данная инициатива необходима не только для размещения личного состава ВСУ, но и для упрощения процедуры мобилизации мужского населения, а также в связи с признанием вражеских спецслужб, что многие жители приграничья могут передавать российским военнослужащим информацию о перемещении живой силы и техники противника», — сказал собеседник агентства.
Власти Украины часто объявляют об обязательной или принудительной эвакуации из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий, мотивируя это вопросами безопасности. В то же время в МВД Украины признавали, что при этом власти нередко сталкиваются с нежеланием людей выезжать.