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Синоптик назвала лучшее время для наблюдения радуги в Москве

Наилучшим временем для наблюдения радуги в столице станет вторая половина дня и предвечерние часы, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Источник: RT на русском

Наилучшим временем для наблюдения радуги в столице станет вторая половина дня и предвечерние часы, сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

Об этом Макарова рассказала РИА Новости.

По её словам, причиной станет неустойчивый характер погоды, который установится в мегаполисе на текущей неделе. Именно кратковременные ливневые дожди в сочетании с заходящим солнцем позволят увидеть природное явление.

«На этой неделе радуги в Москве чаще всего можно увидеть во второй половине дня, ближе к вечеру — в тот момент, когда солнце начинает опускаться к горизонту», — пояснила синоптик.

Она напомнила, что ливневые дожди ожидаются в столице на протяжении всей недели. Температура воздуха в будние дни не превысит +22°C, а в выходные потеплеет не более чем до +28°C.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что жаркая погода вернётся в Москву в ближайшую пятницу, 10 июля, воздух прогреется до +27 °C.