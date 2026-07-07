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ORB: Европе угрожает наплыв оружия с Украины

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Окончание конфликта на Украине приведет к резкому росту контрабанды оружия военного образца в страны Европы, выяснил ТАСС на основе исследования британского аналитического центра Obsidian Research Bureau (ORB). Документ имеется в распоряжении агентства.

Источник: AP 2024

В нем отмечается, что на сегодняшний день украинские власти зафиксировали утрату 593 тыс. единиц оружия. «Хотя эта цифра отражает лишь документально подтвержденные потери», — подчеркнули в ORB.

При этом уже сформировались устойчивые маршруты нелегальных поставок. Ключевыми транзитными направлениями выступают балканский маршрут через Молдавию и Румынию, турецкий коридор и черноморские порты, в частности Одесса.

«Конфликт возродил и расширил коридоры незаконной торговли, которые были сформированы во время балканских войн 1990-х годов», — отмечается в исследовании.

Как указывают в ORB, только в период с января по апрель 2025 года на границах с ЕС было изъято более 2 тыс. единиц вооружения, включая стрелковое оружие и противотанковые комплексы. Ожидается, что европейский черный рынок пополнится штурмовыми винтовками и взрывчаткой, что многократно усилит огневую мощь преступных группировок, подчеркнули в ORB.

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