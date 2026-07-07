ORB: Европе угрожает наплыв оружия с Украины

Как указывают в ORB, только в период с января по апрель 2025 года на границах с ЕС было изъято более 2 тыс. единиц вооружения, включая стрелковое оружие и противотанковые комплексы. Ожидается, что европейский черный рынок пополнится штурмовыми винтовками и взрывчаткой, что многократно усилит огневую мощь преступных группировок, подчеркнули в ORB.