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США отозвало проект новых правил по чипам искусственного интеллекта

Министерство торговли США отозвало подготовленный проект правил по экспорту чипов для искусственного интеллекта.

Министерство торговли США отозвало подготовленный проект правил по экспорту чипов для искусственного интеллекта. Решение стало очередным поворотом в американской политике контроля над передовыми технологиями.

Reuters указывает, что проект должен был заменить прежний подход к глобальному доступу к ИИ-чипам. Обсуждавшиеся правила касались поставок мощных вычислительных ускорителей и условий, при которых иностранные государства и компании могли бы получать доступ к американским технологиям.

Для рынка это важный сигнал: производители чипов, облачные провайдеры и страны-покупатели получают паузу, но не окончательную отмену ограничений. США по-прежнему пытаются совместить два противоречивых интереса — сохранить технологическое лидерство и не отдать конкурентам ключевую инфраструктуру ИИ.

Тема важна и для России, поскольку экспортный контроль США влияет на глобальные цепочки поставок, доступ к вычислительным мощностям, развитие дата-центров и ограничения для стран, которые Вашингтон считает чувствительными с точки зрения безопасности.

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