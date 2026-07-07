США отозвало проект новых правил по чипам искусственного интеллекта

Reuters указывает, что проект должен был заменить прежний подход к глобальному доступу к ИИ-чипам. Обсуждавшиеся правила касались поставок мощных вычислительных ускорителей и условий, при которых иностранные государства и компании могли бы получать доступ к американским технологиям.