США отозвало проект новых правил по чипам искусственного интеллекта

Министерство торговли США отозвало подготовленный проект правил по экспорту чипов для искусственного интеллекта. Решение стало очередным поворотом в американской политике контроля над передовыми технологиями.
Reuters указывает, что проект должен был заменить прежний подход к глобальному доступу к ИИ-чипам. Обсуждавшиеся правила касались поставок мощных вычислительных ускорителей и условий, при которых иностранные государства и компании могли бы получать доступ к американским технологиям.
Для рынка это важный сигнал: производители чипов, облачные провайдеры и страны-покупатели получают паузу, но не окончательную отмену ограничений. США по-прежнему пытаются совместить два противоречивых интереса — сохранить технологическое лидерство и не отдать конкурентам ключевую инфраструктуру ИИ.
Тема важна и для России, поскольку экспортный контроль США влияет на глобальные цепочки поставок, доступ к вычислительным мощностям, развитие дата-центров и ограничения для стран, которые Вашингтон считает чувствительными с точки зрения безопасности.
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