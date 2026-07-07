В России анонсировали производство препарата против гепатита В

«Проект Сеченовского университета и группы компаний “Р-Фарм” по созданию производственной платформы для CRISPR-терапии хронического гепатита B получил поддержку Российского научного фонда. Грант позволит перейти от лабораторной разработки к опытно-промышленному прототипу лекарственного препарата для удаления вируса гепатита В из инфицированных клеток печени наночастицами с CRISPR-Cas9 комплексами», — рассказали там.