Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России анонсировали производство препарата против гепатита В

Сеченовский университет анонсировал создание препарата для лечения гепатита В.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Сеченовский университет и фармацевтическая компания «Р-Фарм» получили грант на производство препарата для лечения гепатита В на основе технологии генного редактирования CRISPR-Cas9, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

«Проект Сеченовского университета и группы компаний “Р-Фарм” по созданию производственной платформы для CRISPR-терапии хронического гепатита B получил поддержку Российского научного фонда. Грант позволит перейти от лабораторной разработки к опытно-промышленному прототипу лекарственного препарата для удаления вируса гепатита В из инфицированных клеток печени наночастицами с CRISPR-Cas9 комплексами», — рассказали там.

В вузе уточнили, что в основе проекта лежит разработанный в Сеченовском университете прототип препарата на основе комплексов CRISPR-Cas9 в составе биосовместимых наночастиц.

«CRISPR-Cas9 — это технология таргетного редактирования генома, известная также как “молекулярные ножницы”. Она основана на действии высокоточного белка-нуклеазы Cas9, который разрушает вирусную ДНК, не действуя на геном человека», — пояснили в пресс-службе.

Ранее ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко сообщил в интервью РИА Новости, что их специалисты разрабатывают новый препарат для лечения гепатита B. В перспективе препарат должен полностью устранять вирусный геном из инфицированных клеток.