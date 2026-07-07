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Россия усилит удары по ВПК Украины

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Армия России не только сохранит нынешнюю интенсивность ударов по объектам ВПК Украины, но и увеличит ее.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Армия России не только сохранит нынешнюю интенсивность ударов по объектам ВПК Украины, но и увеличит ее.

Заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Так депутат прокомментировал массированный удар по связанным с ВСУ объектам в Киеве.

Андрей Картаполов подчеркнул, что это ответ на террористические действия киевского режима.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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