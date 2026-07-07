Россия усилит удары по ВПК Украины

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Армия России не только сохранит нынешнюю интенсивность ударов по объектам ВПК Украины, но и увеличит ее.
Заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Так депутат прокомментировал массированный удар по связанным с ВСУ объектам в Киеве.
Андрей Картаполов подчеркнул, что это ответ на террористические действия киевского режима.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+
Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.Читать дальше